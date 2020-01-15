بانكوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسحقق فريق منتخب كوريا الجنوبية الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف اليوم على استاد ثاماسات في باثوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً فوز إيران على الصين بهدف دون رد على استاد تينسولانون في سونغكلا.وبذلك تصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل أوزبكستان الثانية وإيران الثالثة، في حين بقي رصيد الصين خالياً من النقاط.وفي الدور ربع النهائي، يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع ثاني المجموعة الرابعة، في حين يتقابل المنتخب الأوزبكي مع أول المجموعة الرابعة.// انتهى //21:57ت م0211