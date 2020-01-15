الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستألقت هجن الرئاسة في جائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن اليوم وحصدت المركز الأول 9 مرات من مجموع الأشواط الـ 12 التي أقيمت في الفترة المسائية.وشهدت أشواط الرموز الأربعة الأولى حصول "الواعية" التابعة لهجن الرئاسة على المركز الأول في الشوط الأول الذي خصص لثنايا مفتوح رمز بكار، بتوقيت 12:31:412 دقيقة، وفي الشوط الثاني ثنايا مفتوح رمز قعدان حصلت المطية (مبلش) لهجن الرئاسة على المركز الأول بتوقيت زمني 12:53:758دقيقة، وفي الشوط الثالث (ثنايا عام رمز بكار) حصلت (نوايا) لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الأول بتوقيت زمني 12:52:085دقيقة، فيما كانت أولوية الشوط الرابع (ثنايا عام رمز قعدان) للمطية كيفان لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي بتوقيت زمني 13:01.764دقيقة.وفي الأشواط الصباحية تألق أبناء راشد بن حمد بن غدير الكتبي (سالم وسعيد وحمد) بفوزه بالمراكز الأولى في الأشواط الثالث والخامس والسابع على التوالي.وكانت نتائج الفترة الصباحية كالتالي :الشوط 1 / "إحترام" لراشد بن حمد الزفنة العفاريالشوط 2 / "ناصي" لأحمد بن سلطان بن خليفة الرشيد السويديالشوط 3 / "وسام" لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبيالشوط 4 / "رصاد" لعبدالله بن حمد بن نهيان بن سالم العامريالشوط 5 / "رغد" لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبيالشوط 6 / "مبعد" لعبدالله بن طويرش بن محمد الوهيبيالشوط 7 / "وشل" لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبيالشوط 8 / "شاهين" لراشد بن مطر بن سيف بن لاحج الهاجريالشوط 9 / "معراض" لمحمد بن عبدالله بن بدر بن سعيد العامريالشوط 10 / "مشغل" لراشد بن مطير بن سيف بن لاحج الهاجريالشوط 11 / "الظفرة" لحمد بن محمد بن سالم الوهيبيالشوط 12 / "عزام" لعلي بن زعل بن سعيد المنصوريالشوط 13 / "صدمة" لسيف بن محمد بن عبيد بن محمد الغفليالشوط 14 / "شاهين" لسعيد بن حمد بن محمد بن ميا العفاريالشوط 15 / "راهية" لعبيد بن بالحلوس بن ذيبان العامريالشوط 16 / "هياض" لأحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسيالشوط 17 / "الغزيل" لصالح بن حمدان بن الغالي العدينيالشوط 18 / "هملول" لمحمد بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامرينتائج الفترة المسائية:الشوط 1 / "الواعية" لهجن الرئاسةالشوط 2 / "مبلش" لهجن الرئاسةالشوط 3 / "نوايا" لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحيالشوط 4 / "كيفان" لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبيالشوط 5 / "طرايف" لهجن الرئاسةالشوط 6 / "مشرف" لسالم بن سهيل بن صالح بن محمد العامريالشوط 7 / "الوارية" لهجن الرئاسةالشوط 8 / "الأسد" لهجن الرئاسةالشوط 9 / "لفحة" لهجن الرئاسةالشوط 10 / "مايهاب" لهجن الرئاسةالشوط 11 / "العنود" لهجن الرئاسةالشوط 12 / "مزعل" لهجن الرئاسة// انتهى //22:53ت م0217