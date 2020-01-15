بانكوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسحقق مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما فراس البريكان جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سوريا ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة إلى طوكيو 2020.وقدم البريكان خلال مباراة سوريا مستوى جيّدا قاد فيه الأخضر للفوز بهدف جميل بالكعب.وتأهل المنتخب السعودي لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا ، المقامة حاليًا في تايلاند، بعد فوزه على سوريا بهدف دون رد، متصدرا المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات.//انتهى //22:55ت م0219