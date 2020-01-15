رياضي / لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم فراس البريكان ينال جائزة أفضل لاعب أمام سوريا في كأس آسيا 2020
الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
بانكوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس
حقق مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما فراس البريكان جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سوريا ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة إلى طوكيو 2020.
وقدم البريكان خلال مباراة سوريا مستوى جيّدا قاد فيه الأخضر للفوز بهدف جميل بالكعب.
وتأهل المنتخب السعودي لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا ، المقامة حاليًا في تايلاند، بعد فوزه على سوريا بهدف دون رد، متصدرا المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات.
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22:55ت م
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