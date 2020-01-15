أبوظبي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها، مؤكدين أهمية بذل مزيد من الجهود والعمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها.// انتهى //22:55ت م0220