رام الله 20 بجمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، في مدينة رام الله بوفد من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن.وأوضح إشتية خلال الاجتماع أن البنك لديه برامج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة ، ونريد أن تكون الزراعة ضمن هذه القطاعات، لرفع القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل وحماية الأرض مقابل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية .ودعا رئيس الوزراء ، البنك إلى الإسهام في برامج تشغيل الشباب، لا سيما خريجي الجامعات، مشيرا إلى برامج جديدة اعتمدتها الحكومة لتدريب مئات الخريجين على البرمجة وتعزيز قدراتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.//انتهى//22:56ت م0221