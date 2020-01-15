القاهرة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 لتقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.وذكر بيان للكاف على موقعه الرسمي اليوم- أنه سيتابع اللجنة المنظمة بشكل مقرب حتى يضمن استعدادًا مثاليًا للبطولة التي ستستضيفها الكاميرون.وكان الكاف اتخذ قرارًا بإقامة فعاليات بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو خلال نسختها الماضية التي أقيمت في مصر.// انتهى //22:56ت م0222