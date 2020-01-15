الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الجيل مع التقدم، الباطن مع الكوكب، الطائي مع البكيرية، القادسية مع الأنصار، وحطين مع النهضة.فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حقق الجيل فوزًا على التقدم بهدفين سجلهما سيدفالدو ونافع السميري.ورفع الجيل رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد التقدم عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.وتعادل الباطن أمام ضيفه الكوكب بهدف لكل منهما، سجل للباطن يوسف الشمري، فيما سجل للكوكب مشاري العنزي.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الباطن لـ 39 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الكوكب لـ 24 نقطة في المركز الثالث عشر.وتغلب البكيرية على مضيفه الطائي بنتيجة 3 - 1، سجل للضيوف جهاد الزويد "هدفين" وإبراهيم البركة، فيما سجل لويز إدواردو هدف الطائي الوحيد.ورفع البكيرية رصيده لـ 30 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن الطائي الذي حل سابعًا بالرصيد نفسه.وحقق القادسية فوزًا عريضًا على الأنصار بسداسية نظيفة سجلها كل من عبدالله حضريتي "هاتريك"، استانلي "هدفين" وحسين الشيخ.وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 37 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.وفي ختام مباريات الجولة حقق النهضة فوزًا على مضيفه حطين بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب شيبان تراوري.وبتلك النتيجة رفع النهضة رصيده لـ 30 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد حطين عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //22:57ت م0223