الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وتقدم فريق أولمبيك آسفي عن طريق اللاعب أيوب الكعداوي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك المستضيف التعادل بواسطة عبدالإله المالكي في الدقيقة 46 من زمن المباراة.وتقام مباراة العودة في ضيافة أولمبيك آسفي يوم الـ 15 من فبراير المقبل، لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.// انتهى //22:59ت م0224