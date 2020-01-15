غزة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسشنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم، سلسلة غارات على موقع في قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعًا شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وتضرر عدد من المباني السكنية القريبة من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.// انتهى //23:36ت م0227