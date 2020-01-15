جدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسجذبت أركان الإدارة العامة لتعليم جدة بالحديقة الثقافية على الواجهة البحرية أكثر من 14 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع وسط تفاعل ومشاركة واسعة، خلال الثلاثة أيام الأولى من فعاليات الحديقة التي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.وشارك عدد من طلاب وطالبات تعليم جدة اليوم في مسابقة "فصيح مكة" الخاصة بالإلقاء الفصيح "شعراً ونثراً"، كما شهد ركن "فني بلغتي" إقبال متزايد من الأطفال المتدربين والمشاركين عملياً في فعالياته .وأوضح المشرف على مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية ومنسق الإدارة في أمانة ملتقى مكة الثقافي الدكتور معجب الزهراني أن عدد الأطفال المتدربين بشكل يومي في ركن "فني بلغتي" بلغ أكثر من 700 متدرب ومتدربة في كل من ورشة تدريب الخط العربي ومرسم حروفيات عربية وورشة أصنع حرفي بيدي إلى جانب الرسم التشكيلي والنحت وورش الأشغال اليدوية.وأضاف أن مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية تمثلت في ثلاثة أركان " فني بلغتي، لغتي هويتي، أسرتي والضاد" ، فيما بلغ عدد المشاركين في ركن "لغتي هويتي" 845 طفلا، وبلغ عدد الزوار الكبار 530 زائرا يوميا، بينما بلغ عدد زوار ركن أسرتي والضاد 1300 من الأطفال والكبار يومياً.// انتهى //23:45ت م0228