الدمام 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسنظمت وزارة الثقافة مساء اليوم أمسية أدبية بعنوان "أدب الرواية التاريخية" في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام وسط حضور كبير من المثقفين والمهتمين بالأدب.وتحدث في الأمسية الروائيان الدكتور أشرف فقيه وسلطان الموسى عن الخصائص الفنية للرواية التاريخية ودورها في تشكيل الوعي وبناء الذاكرة الجمعية.وحفلت الأمسية بمداخلات ثرية من الحضور تركزت في مجملها عن قدرة الرواية التاريخية على التأمل في مصير الإنسان وقيمه وأخلاقه في مراحل تاريخية معينة، وإسقاطها على الواقع الإنساني المعاصر، وقد تفاعل ضيفا الأمسية الدكتور أشرف فقيه وسلطان الموسى مع آراء الحضور في نقاش أدبي ثري.وتعد هذه الأمسية ، الأولى ضمن أربع أمسيات أدبية تنظمها وزارة الثقافة في شهر يناير الجاري في كل من الرياض وجدة والدمام، تتناول مجالات الرواية التاريخية والوجدانية والنقد الأدبي وعلاقة الأدب بالطب، ويتحدث فيها نخبة من المتخصصين والخبراء في النقد والفنون الروائية، في إطار نشاط قطاع الأدب والنشر والترجمة الذي يرأسه الدكتور محمد حسن علوان.وفتحت الوزارة المجال لحضور هذه الأمسيات أمام جميع المهتمين بالأدب من خلال الرابط الإلكتروني : https://www.moc.gov.sa/ar/events/8357.// انتهى //00:18ت م0230