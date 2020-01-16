الرياض ٢٠ جماد الاولي ١٤٤٠الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٠م واسزارت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود رئيسة فريق "معاً نحقق الأمل" التطوعي مع عدد من المسنات أمس مهرجان عبق الماضي، بهدف تعريف المسنات بالمهرجان وما يحويه من تراث.وأوضحت سمو الأميرة أضواء بنت فهد أن فريق معا نحقق الأمل تطوعي أنشئ في عام ١٤٣٠ لخدمة جميع أفراد المجتمع، ويضم ٦٨ متطوعا ومتطوعة، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي بتعاون الفريق التطوعي مع لجنة التنمية للمسنين والدعوة إلى رعايتهم من قبل الأفراد والجهات ومشاركتهم في المجتمع، موجهة الشكر للمدير العام للمهرجان عبدالله القحطاني وللمنظمين والمشاركين.بعدها تجولت سموها والمسنات في مختلف أركان المهرجان التراثية، ومشاهدة بعض من فقرات المسرح.// انتهى //01:36ت م0233