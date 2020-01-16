نيويورك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم بعد أن وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والصين اتفاق المرحلة 1 للتجارة وتعهدتا بحل نزاع بشأن الرسوم الجمركية الذي عصف بالأسواق المالية لأكثر من عام.وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 91.16 نقطة، أو 0.31 %، إلى 29030.83 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 6.14 نقطة، أو 0.19 % ليغلق عند 3289.29 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 7.37 نقطة، أو 0.08 %، إلى 9258.70 نقطة.// انتهى //03:53ت م0238