حائل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسينظم موسم حائل 2019 بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية السبت المقبل سباق القدرة والتحمل الدولي لمسافة ١٠٠ كم والمصنف نجمة واحدة من الاتحاد الدولي للفروسية .وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد آل سعود أن اللجنة المنظمة لسباق القدرة والتحمل أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة في سباق حائل متمنيًا لجميع الفرسان المشاركين التوفيق وأن يظهر السباق بأفضل صورة وينعكس بصورة إيجابية على سباقات المملكة.ورفع سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما اللامحدود لرياضة الفروسية في المملكة كما قدم الشكر الجزيل لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعمهما الكبير واستضافة السباق وكذلك لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على متابعته المستمرة والدعم الكامل لتجهيز السباق.وأوضح مسؤول العلاقات العامة بموسم حائل عبدالعزيز بن سلطان الأحمد من جهته أن السباق الذي يشارك به ٢٠٠ فارس من مختلف مناطق المملكة ويقام بمدينة " القاعد " بحائل رصدت له جوائز نقدية تقدر بـ٤٠٠ ألف ريال، مشيرا الى أن اللجنة المنظمة للسباق حددت يوم الجمعة الذي يسبق الانطلاق موعدًا للكشف البيطري للجياد المشاركة في السباق لافتا النظر الى أن سباق حائل الذي يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم حائل يعد أول سباق دولي بالمملكة يطبق القوانين الدولية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية مؤخرا حيث يتوقع أن يشهد السباق حضورا كبيرا ومنافسة قوية بين الجياد المشاركة .// انتهى //04:12ت م0240