الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برعاية الملك.. منتدى الرياض الاقتصادي ينطلق الثلاثاءبموافقة الملك.. هيفاء آل مقرن مندوبًا دائماً لدى اليونسكوخالد الفيصل يوجه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسيأمير الشرقية يؤكد على التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.. ويلتقـي أعضــاء جمــعـيتي الـذوق العــام والسـكة الـحديـديـةأمير القصيم: المنطقة تمتلك إرثاً ثقافياً وتراثياً ومواقع سياحية ملائمةد. العثيمين يؤكد دعم المملكة السخي لصندوق التضامن الإسلاميبدر بن فرحان يكلف ابن سمان أميناً للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومالمملكة تدين هجوماً استهدف موقعاً عسكرياً في النيجرالنائب العام يستعرض مع نظيره الإماراتي العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفسادوزارة الصحة تطلق دليل الأدوية على الهواتف الذكيةالمملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمنالشورى.. افتتاح ندوة دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقميوزير الخارجية: المملكة حريصة على وحدة وسيادة الأراضي العربيةحقوق الإنسان: 492 قتيلاً ضحايا الاحتجاجات العراقيةنقمة اللبنانيين تتصاعد ضد الفراغتقهقر حوثي في مختلف جبهات القتالالمرصد السوري: مصرع عناصر من ميليشيا إيرانية في مطار التيفور// يتبع //06:01ت م0003