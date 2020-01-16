وقالت صحيفة "البلاد" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سياسة حكيمة ) : ترتكز سياسة المملكة منذ نشأة هذا الكيان الشامخ على مبادئ وقيم راسخة، تتمثل في التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد نهج الحوار لحل النزاعات سلمياً ضمن قواعد القانون الدولي.وأوضحت : وفي هذا السياق جددت المملكة على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مواقفها الرافضة للتدخلات الخارجية وحرصها على وحدة وسلامة الأراضي العربية، وأوضحت بجلاء في جلسة البرلمان العربي في القاهرة أمس رؤيتها لما يحيط بالمنطقة من تحديات وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى وضرورة الوصول إلى حل شامل وعادل يحقق تطلعات الأشقاء باستعادة الأراضي المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية فيما ترى ضرورة الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية وفق القرارات الأممية والمرجعيات المعتمدة لكل منهما.واستطردت : وظلت المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل، كما وقفت مع السودان لاجتياز التطورات الأخيرة التي شهدها بما يضمن أمنه واستقراره.وللمملكة مواقفها القوية في مكافحة الإرهاب محلياً ودولياً وتنديدها بالدول الراعية والداعمة للإرهاب من خلال المليشيات المسلحة التي تهدد الأمن العربي والسلم الدولي.وختمت : كما تتطلع المملكة في الجانب الاقتصادي إلى مزيد من التعاون وتحقيق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة وتعزيز الشراكات التجارية وتسهيل انسياب حركة السلع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.// يتبع //06:02ت م0006