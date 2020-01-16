وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة ضامن عالمي للنفط ) : اتبعت المملكة منذ انطلاق مسيرتها النفطية المحورية على الصعيد العالمي، سياسة هي الأكثر حكمة بين كل السياسات التي اتبعتها الدول النفطية الأخرى. واستندت هذه السياسة إلى معايير واضحة وهي، أن تكون السوق النفطية مستقرة، وأسعار البترول عادلة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وتظل الإمدادات النفطية وفق وتيرة إيجابية بصورة تدعم النمو الاقتصادي العالمي، وألا يتأثر هذا الاقتصاد بأي عوامل تختص بالنفط. ولم تتغير هذه السياسة لدى السعودية بصرف النظر عن التحولات والمتغيرات التي حدثت على الساحة النفطية العالمية. فالقيادة في المملكة تنطلق من مسؤوليتها التاريخية التي ألزمت نفسها بها، وهي إذ تسعى إلى ضمان مصالح الدولة، تقوم في الوقت نفسه بضمان آفاق إيجابية للاقتصاد العالمي.وأضافت : وفي الأعوام القليلة الماضية، قادت المملكة استراتيجية مهمة جدا تتعلق بأسعار النفط التي انخفضت بصورة تاريخية قبل خمسة أعوام تقريبا. وتحركت في كل الاتجاهات من أجل إعادة الأسعار إلى مستويات عادلة لكل الأطراف المعنية، بإطلاقها اتفاق خفض الإنتاج. ورغم محاولات النظام الإيراني الإرهابي تخريب هذا الاتفاق، إلا أن مكانة وسمعة وسياسة المملكة حالت دون النيل منه، الأمر الذي أبقاه فاعلا حتى يومنا هذا. وهذا الاتفاق على وجه الخصوص، وفر ضمانات للمنتجين والمستهلكين في آن معا، والأهم أنه ضمن استمرار وتيرة الإمدادات النفطية، في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد العالمي يحتاج إلى أي خطوة في اتجاه الاستقرار النفطي وغير النفطي، وهو في طريقه للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عام 2008.وبينت : وفي الأزمات النفطية، أعلنت السعودية مرارا أنها مستعدة لسد النقص في الإنتاج العالمي، وهي قادرة على ذلك بحكم إمكاناتها النفطية الهائلة، وآلياتها البترولية المتطورة. وبالطبع، كانت أولى الدول التي التزمت بخفض الإنتاج عندما كانت الحالة النفطية تحتاج إلى ذلك. من هنا، فإن تأكيدات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، تأتي ضمن الاستراتيجية النفطية السعودية الثابتة. فالأمير جدد موقف المملكة مرة أخرى، بأن ما يهمها باعتبارها منتجا للنفط على المدى البعيد إيجاد أسواق مستقرة ومستدامة تمكنها من تعزيز دخلها. مؤكدا أيضا، أن استقرار السوق يستند إلى استمرار العرض والطلب، وألا تتعرض الأسواق إلى تذبذبات كبيرة بين الحين والآخر.// يتبع //06:02ت م0007