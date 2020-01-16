نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساختتمت دولة فلسطين رسميا يوم الأربعاء فترة رئاستها لمجموعة ال77 + الصين.وفي مراسم رسمية عقدت في المقر الدائم بنيويورك، شارك فيها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، سلمت فلسطين مطرقة الرئاسة إلى جمهورية غيانا.وأثنى غوتيريش على الجهود التي بذلتها فلسطين في توجيه عمل مجموعة ال77 + الصين على مدى الأشهر 12 الماضية، مغتنمًا الفرصة لدعوة الدول النامية التي تشكل في أغلبها مجموعة 77 والصين، إلى تحقيق التزاماتها المعلنة في خطة عمل أديس أبابا، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية.وأضاف "في عام 2019 وضعنا أول حجر زاوية، وهذه السنة ستنتقل إصلاحاتنا من المرحلة الهيكلية والإجراءات إلى التنفيذ والنتائج. إن إصلاحاتنا موجهة لنظام تنمية أممي يتجذر في المبادئ التي تناصرها مجموعة الـ 77 + الصين وأول هدف هو القضاء على الفقر."وافاد الأمين العام أن القضاء على الفقر بجميع أبعاده يظل التحدي العالمي الوحيد الأكبر وسيكون العمود المركزي في العمل، إضافة إلى القضايا الأخرى والتي تشمل التغير المناخي والمساواة بين الجنسين وتخفيض الفروقات فيما بين الدول وداخلها.// انتهى //06:06ت م0009