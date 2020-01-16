نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الأسرة الدولية بتقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا، مناشدا كذلك أطراف النزاع في البلد بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي "أحضّ جميع الأطراف على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين".و رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، مشددا على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي.ولفت غوتيريش النظر في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.// انتهى //07:30ت م0014