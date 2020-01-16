نجران 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بنجران "بصائر"، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الأحد المُقبل، البرنامج التدريبي المجتمعي "عروب"، وذلك بمقر الجمعية.وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على عدد من الدورات واللقاءات والفعاليات وورش العمل، ويهدف إلى تطوير المرأة والفتاة في شتى مناحي الحياة الشخصية والعملية والأسرية، ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الجمعية هذا العام.// انتهى //08:20ت م0016