الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى "المسارات المهنية للمحاسبين" لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن البرنامج يعد إحدى مبادرات غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاج إليه سوق العمل، موضحاً أنه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية المتاحة في مجال المحاسبة، مبيناً أن محاور البرنامج تشمل على عدد من المسارات هي المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية، المحاسبة الحكومية الاستشارات في الزكاة والضريبة، المراجعة الداخلية، ومسار المراجعة الخارجية.وقال إن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، داعياً في هذا الإطار الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات الاستفادة من هذه المبادرة، وعلى الراغبين في التسجيل عبر هذا الرابط:http://bit.ly/30xAhnH// انتهى //08:55ت م0017