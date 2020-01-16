عرعر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساختتمت جوازات منطقة الحدود الشمالية أمس معرض فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على جوازات السفر تحت عنوان " لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك"، المقام بمجمع عرعر مول التجاري لمدة أربعة أيام .ويحتوي المعرض على خدمات "أبشر" وتعريف الزوار بالمنظومة التقنية والمهنية، وأهمية استخدام التقنية لإنهاء إجراءات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعريف بتاريخ الجوازات قديمًا ومراحل تطور جواز السفر السعودي والتطور التقني بإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول.// انتهى //10:38ت م0036