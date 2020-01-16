رفحاء 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمدينة شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام المنصرم 2019م، أكثر من 12 برنامجاً تطويرياً وأسرياً ومساعدات بلغت إجمالي تكلفتها (993.852) ريالاً، واستفاد منها 9409 مستفيدين.وشملت البرامج المنفذة، برنامج السلة الغذائية ودعم الأسر المنتجة ودعم معدمي الدخل السلة الرمضانية، فيما تضمنت البرامج التدريبية إفطار صائم السيار، ودورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لأبناء المستفيدين، والعمرة، والسلة الرمضانية، بالإضافة إلى العيدية، ودعم حجاج بيت الله، والمشاركة بالمناسبات الوطنية.// انتهى //10:39ت م0037