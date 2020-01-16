عشق آباد 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي أمس، فعاليات المؤتمر الدولي "تركمانستان والمنظمات الدولية: التعاون من أجل السـلام والتنمية"، الذي افتتحه، فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، المقام بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لحيادية تركمانستان وتسمية هذا العام 2020م "تركمانستان .. وطن الحياد".وشهد المؤتمر الذي أقيم بمقر وزارة الخارجية في العاصمة عشق آباد، رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة لدى تركمانستان.// انتهى //10:56ت م0041