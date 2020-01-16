المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بالإدارة النسائية ضمن مبادرة القيم والأخلاق خير أمة يومي الجمعة والسبت القادمين، محاضرة بعنوان "الصلة بالله"، وذلك في مسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة.تأتي المحاضرة التي تقام صلاة العصر، وتتحدث عن صلة العبد بربه ومتطلباتها ونتائجها ضمن سلسلة المحاضرات التي ينفذها فرع الوزارة بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم.// انتهى //10:59ت م0042