المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة, اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية على المدينة المنورة, الحناكية, العيص, المهد, بدر, خيبر, العلا, وادي الفرع, ينبع.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً.// انتهى //11:09ت م0044