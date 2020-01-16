الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، السفير والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد جلال كريم.وتم خلال اللقاء تأكيد الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون الثنائية المشتركة، والبرامج التعليمية المقدمة في المملكة وأفغانستان، كما ناقش الجانبان قبول طلاب المنح في الجامعات السعودية، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج ومراكز تعليم اللغة العربية في جمهورية أفغانستان.حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العامعلى إدارة العلاقات صالح الثبيتي.// انتهى //11:12ت م0047