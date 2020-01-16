الجزائر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة الضوء اليوم على اجتماع مجلس الوزراء السبت القادم لاعتماد خطة عمل الحكومة الجديدة تحسبًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها للشروع في تنفيذ برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون.وأبرزت إشراف رئيس أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة على مناورات "بركان 2020" بمنطقة "عين أمناس" القريبة من الحدود الليبية، لافتةً النظر إلى تأكيده جاهزية القوات المسلحة لأي طارئ أو تهديد خارجي.وتحدثت عن إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان استقالة مدير جهاز المخابرات السودانية عقب تصدي الجيش لمحاولة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضًا لإعادة هيكلته.وأخبرت في متفرقات دولية، عن تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الوزراء في إطار تعديل الدستور الروسي.// انتهى //11:58ت م0056