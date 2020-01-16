الرباط 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمباحثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في الرباط التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت تطورات المشهد في الشارع اللبناني في ظل استمرار احتجاجات أسبوع الغضب المستمرة حتى تحقيق المطالب.وذكرت صحف الرباط أن المتظاهرين الغاضبين يواصلون قطع الطرق في عدد من المناطق، في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات والمشاورات المكثفة بين الفرقاء المعنيين للإسراع بالإعلان عن التشكلية الحكومية. ونقلت الأنباء عن الغارة التي تعرض لها مطار تيفور العسكري وسط سوريا.// انتهى //12:08ت م0060