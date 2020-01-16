الباحة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات أمس, فعاليات مهرجان اللوز, وذلك ضمن جهودها المستمرة للتعريف ببرامجها الترفيهية التعليمية خلال إجازة منتصف العام.وهدف المهرجان إلى التأكيد على قيم المواطنة المسؤولة، والفخر بتراثنا الحضاري والاقتصادي, والتعريف بخدمات برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية وتنمية القيم الدينية والاتجاهات والميول والمهارات وأساليب التفكير و التوازن بين الأنشطة, بالإضافة إلى ترسيخ السلوك السوي وتأكيد الاتجاهات الإيجابية لدى المستفيد دعماً لبرامج جودة الحياة كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 علاوة على إبراز طبيعة المنطقة الخلابة وما تنتجه من المحاصيل الزراعية، التي تشتهر بها في ظل ما حباها الله سبحانه وتعالى من طبغرافية مميزة.ونوهت ممثلة أندية الحي للبنات بالباحة مهرة بنان بأن المهرجان قد نفذ أولاً في أندية الحي الستة للبنات, ثم حرصنا على الخروج بالفعاليات نحو المجتمع المحيط بتنفيذه بمركز الغنيم التجاري وسط المدينة, وبمشاركة جميع أندية الحي عبر برامج وفعاليات ومسابقات تلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية من خلال المسابقات والدورات التدريبية, حيث أن المهرجان شمل أركاناً وسحوبات وورش ومسابقات وهدايا ومشاركة لبعض المزارعين المهتمين بهذا الشأن.// انتهى //12:27ت م0062