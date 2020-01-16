المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأنهى قسم مرور محافظة الحناكية استعداداته لانطلاقة الحملة التوعوية التي ستنطلق يوم الاحد القادم بالمحافظة تحت شعار (التزام وأمان).وأوضح مدير مرور الحناكية المقدم عتيق بن سعيد المطيري أن الحملة تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة لتنفيذ الحملة في محافظات المنطقة لتوعية المجتمع للوقاية من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن مرور المحافظة سينفذ برامج توعوية عن الحملة داخل المدارس.// انتهى //12:45ت م0066