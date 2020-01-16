هروب 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستنطلق غدًا بطولة الاتحاد السعودي للفروسية في التقاط الأوتاد، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة هروب، ضمن فعاليات " هروب سحر الجنوب 2"، وذلك بميدان الزهب.وأوضح غازي حكمي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية، أن البطولة التي تستمر يومين، ستشهد مشاركة خمسة فرق للفروسية من عدد من مناطق المملكة، بمشاركة 25 فارسًا.// انتهى //13:04ت م0069