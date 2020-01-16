الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأشاد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بالجهود التي يبذلها مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض، التي أسهمت في تطوير خدمات الصحة في المنطقة، مشيراً إلى أن البرامج والخدمات المقدمة في المجمع، جاءت مكملة للمنظومة الصحية.جاء ذلك خلال افتتاح ندوة الصيدلة النفسية في دورتها الثانية عشرة، التي ينظمها مجمع إرادة، اليوم بمشاركة 300 مختص، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد بن حمدان الجديع، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في القطاع الصحي.وشمل حفل الافتتاح تدشين أول قسم لتنويم الأطفال النفسيين في المملكة، إضافة إلى تدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب الذي يعد من المشاريع الحائزة على المركز الأول على مستوى مشاريع صحة الرياض، إلى جانب تدشين عيادة الاستشارات الدوائية التي تتضمن متابعة تحاليل جميع مرضى الكلوزابين، وتفسير أسباب إعطاء العلاج وأهمية الالتزام بأخذه، وطلب التحاليل اللازمة لكل دواء حسب حالة المريض، وشرح طريقة عمل العلاج في تخفيف أو إزالة أعراض المرض، والتعامل مع الأعراض الجانبية التي يشعر بها المريض، وتثقيف المريض بالتحذيرات الواجب أخذها في الحسبان أثناء فترة العلاج.ونوه وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة بما شاهده من خدمات تطويرية في المجمع، معرباً عن سعادته بالزخم الكبير من النجاحات التي شاهدها في هذا الاحتفال، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في المجمع.// انتهى //13:59ت م0084