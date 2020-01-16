القطيف 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسشارك مكتب العمل بمحافظة القطيف بمهرجان "ربيع العوامية" الأول الذي أقيم على مدى سبعة أيام بحي وسط العوامية، من خلال طرح واستعراض عدد من برامج ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وتضمنت مشاركة المكتب التعريف ببرنامج التسوية الودية الإلكتروني للخلافات العمالية "ودي"، وتوعية طرفي العمل (العامل وصاحب العمل) بنظام العمل، وطرح طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر والمهن المدرجة بالموقع بعدد (123) مهنة.// انتهى //14:02ت م0085