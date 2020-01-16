عرعر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسيواصل مشروع حفظ النعمة بمدينة عرعر أعماله من جمع فائض الأطعمة في المناسبات العامة والخاصة وتحويلها إلى وجبات بعد إعادة فرزها وتغليفها وتوزيعها على المحتاجين، إضافة إلى تعاونه مع قصور الأفراح في جمع فائض الأطعمة.كما خُصص هاتف محمول لتلقي فائض الأطعمة على مدار الأسبوع، على فترتين تكون الأولى: من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 عصرًا، والفترة الثانية: من الساعة الـ 8 مساء حتى الـ 11 ليلًا.يذكر أن المشروع تأسس في عام 1438هـ من خلال إنشاء مقر له، وتخصيص مركبات مجهزة بذلك تقوم في الفرز والتوزيع معناً في الطرقات وأماكن تجمعات العمالة ونحوها، وزارعة ثقافة ترشيد الاستهلاك بمشاركة المتطوعين، كما يشارك المشروع في توعية الترشيد في الطعام من خلال نشر الرسائل التوعوية في الحفاظ على النعمة وعدم الإسراف من منطلق ديني، وكيفية الإسهام في تقليل قيمة الهدر الغذائي ونحوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:04ت م0086