الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستستأنف غداً الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة ، بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة.فعلى صالة هيئة الرياضة في المدينة يلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية، فالأنصار يأتي سابعاً برصيد 18 نقطة، في المقابل النصر يأتي وصيفا برصيد 24 نقطة.وعلى ذات الصالة يلعب أحد والاتحاد في أقوى لقاءات الجولة خصوصاً وأنها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق وتمثل مبارياتهم كلاسيكو كرة السلة، فأحد يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة والاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة.ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض، ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والوحدة يأتي بالمركز الثامن برصيد 16نقطة.وفي الأحساء يلعب الشروق مع الفتح في لقاء من طرف واحد، الفتح الذي يأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، في المقابل الشروق في قاع الترتيب برصيد 13 نقطة وبدون أي انتصار.وفي جدة يلعب الأهلي وأبها، في لقاء رد الاعتبار للأهلي بعد فوز أبها ذهاباً، ويسعى الأهلي الذي لديه 20 نقطة لتعويض خساره الفتح والعودة للمركز الثالث، في المقابل أبها بالمركز قبل الأخير ب14نقطة.// انتهى //14:26ت م0091