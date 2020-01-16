الدمام 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بتنفيذ عدد من البرامج والمناشط الدعوية، اشتملت على (11,211) محاضرة ودرساً ، و(96) جولة دعوية، و(422) مسابقة، و(5,586) كلمة وعظية، و(640) لقاء، و(996) دورة علمية، و(493) زيارة ميدانية للدوائر الحكومية، و(42) ندوة علمية، في مختلف العلوم الشرعية والأمن الفكري.جاء ذلك في تقرير أصدره الفرع تضمن أهم منجزاته خلال الربع الأخير من العام الحالي 1440/1441هـ.وجاء في التقرير أن جهود الفرع أسفرت عن دخول (3,789) شخصاً في الإسلام، فيما وصل عدد المصاحف الموزعة (119.427) مصحفاً، وعدد الكتب الموزعة (480.447) كتاباً، والحقائب الدعوية (5,147) حقيبة، كما تم توزيع (68,625) مطوية دعوية وإرشادية.من ناحية أخرى أوضح التقرير أن الفرع قام بإنشاء (10) مساجد وجامعين، وترميم ثلاثة جوامع وفرشها، كما بلغ عدد المساجد والجوامع التي تم تهيئتها لذوي الاحتياجات الخاصة (245) مسجداً وجامع، وتم تركيب أدوات ترشيد المياه في (231) مسجداً وجامع.وتأتي هذه الجهود والبرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة السامية في توعية أبناء المجتمع بكل ماينفعهم في دينهم ودنياهم، وحفظهم من التيارات المنحرفة.// انتهى //14:27ت م0092