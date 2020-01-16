القدس المحتلة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، بأن 36 مستوطنًا و45 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولاتهم الاستفزازية في باحاته، تخللها أداء طقوس وشعائر تلمودية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن عناصر شرطة الاحتلال الخاصة اقتحموا مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، ونفذوا جولة استفزازية فيه وسط تصوير المكان عبر أجهزتهم الخلوية، وتفتيشه.// انتهى //14:27ت م0093