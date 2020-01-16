رام الله 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحقّ عشرات الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صدر اليوم، أن سلطات الاحتلال أصدرت (110) أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين ومن بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن وبشرى الطويل من رام الله.وأضافت أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.// انتهى //14:29ت م0097