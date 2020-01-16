تونس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأوقفت قوات الجيش التونسي بمنطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، سبعة أشخاص من جنسيات إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسيّة الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعيّة.وأشار بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، انه تم إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.وأضاف، أن قوات الجيش التونسي أوقفت بمنطقة حدودية أخرى ثلاثة مهربين كانوا على متن سيارة تهريب وحجزت لديهم كميات من البضائع المهربة.// انتهى //15:24ت م0120