الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال أسماء الرشيدي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدداً من الأطفال المتعافين من السرطان .وأعرب سموه عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامج الجمعية ومستفيديها من الأطفال ، مؤكِّداً سموه أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية ، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.وقدمت أسماء الرشيدي إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينة أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم بإذن الله في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.// انتهى //15:36ت م0123