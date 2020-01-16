جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسبدأت أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، تنفيذ مبادرة "مقهى القراءة" في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة، وذلك بتهيئة أركان للقراءة داخل المقاهي في محافظات المنطقة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخاصة في دورته الرابعة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن ؟ " .وأوضح المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعود, أن مبادرة "مقهى القراءة", التي تأتي بهدف تعزيز الاهتمام بالقراءة ليصبح المجتمع قارئاً ومطلعاً, تحث المقاهي الكبيرة والمتوسطة على توفير أركان للقراءة داخل هذه المقاهي, مشيرًا إلى أن المقاهي, ومن خلال متابعة دقيقة من الأمانات لمواضيع وعناوين الكتب, ستوفر ما لا يقل عن 50 كتابًا من الكتب الأدبية والثقافية والتنمية البشرية, والتي تبني مهارات القراءة المؤثرة وتعزز من استخدامات اللغة العربية .وتهدف المبادرة لتوجيه المجتمع نحو القراءة والاهتمام بها في أماكن الترفيه كبيئات داعمة وجاذبة للمعرفة والثقافة, إضافة إلى إحداث حراك ثقافي نحو قراءة فاعلة لمجتمع منطقة مكة المكرمة لتكون نموذجا لمناطق المملكة في التوسع المعرفي .// انتهى //15:52ت م0124