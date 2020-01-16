الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسيستضيف العدالة نظيرة النصر غداً الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور ربع النهائي.ووصل العدالة لهذا الدور بعد أن تجاوز في دور الـ 16 الشعلة بهدفين دون مقابل ، فيما تخطى النصر ضمك في دور الـ 16 بأربعة أهداف مقابل هدفين.ويسعى النصر لتحقيق لقب هذه النسخة نظير ما يقدمه الفريق من مستويات مميزة هذا الموسم، في حين يطمح العدالة إلى تحقيق المفاجأة وإنجاز تاريخي للوصول إلى الدور المقبل.// انتهى //15:53ت م0126