الخرطوم 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأدى القسمَ أمام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي اليوم، رئيسُ وأعضاءُ لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة.وتختص اللجنة بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة "هيئة العمليات" أمس الأول بعدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الاحداث.ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول جميع المقرات الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها، وحدد القرار أسبوعا للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.وكان رئيس مجلس السيادة قد أصدر أمس قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث برئاسة الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وعضوية خمسة آخرين من بينهم وكيل نيابة أعلى.// انتهى //15:53ت م0127