الطائف 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسنفذ نادي الحي للبنات بالحوية في إطار فعاليات مهرجان الطائف يتطوع الذي تنفذه الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف عبر 23 نادي حي للبنات", برنامج لاستقبال الزوار المعتمرين في مسجد المبقات " وتوزيع الهدايا عليهم بالإضافة إلى الكتيبات الدينية الخاصة بالعمرة والإحرامات، ومستلزمات العمرة.وتأتي هذه المبادرة تفعيلا لدور برامج مهرجان الطائف يتطوع ممثلاً في أندية مدارس الحي للبنات .// انتهى //15:54ت م0128