جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسكشف منظمو النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن تحضيراتهم لتنظيم "قرية الجماهير" على هامش بطولة محترفي الجولف نهاية هذا الشهر ، التي ستقدم للزوار والمشجعين مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد العائلة.وتستضيف البطولة التي تقام برعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، نخبة من أبرز نجوم الجولف في العالم للتنافس على ملعب "رويال غرينز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من تاريخ 30 يناير إلى 2 فبراير.وسيكون من بين الأسماء الكبيرة المشاركة في البطولة اللاعب المصنف رقم واحد على العالم بروكس كويبكا، وبطل نسخة العام الماضي داستن جونسون وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري، ويستعدون لخوض منافسات قوية على ملعب الجولف المرموق في البطولة المقامة على مدار أربعة أيام متتالية ، وأصبحت البطولة وجهة ترفيهية أكثر جاذبية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن المتعة والترفيه بفضل قرية المتفرجين.وأوضح مدير بطولة السعودية الدولية بين فريمان, أن بطولة السعودية الدولية 2020 تقدم باقة متكاملة من المتعة والمرح بدءاً من منافسات الجولف، إلى الفعاليات الترفيهية والموسيقية، مؤكدا أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحرص على إثراء روح المتعة والاستمتاع بهذه التجربة للجميع.وأشار إلى أن الجمهور سيستمتع بخيارات الأطعمة والوجبات الخفيفة الشهية والمشروبات المنعشة من مختلف البلدان المتوفرة على عربات الأطعمة الموزعة في القرية، وبالألعاب الإلكترونية في منطقة الرياضات الإلكترونية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال ، وملاعب الجولف المصغرة لتجربة هذه الرياضة الممتعة والسهلة والحديثة في عهد المملكة ، والتي تشهد نمواً لافتاً عاماً بعد عام".من جهة أخرى ، سيقدم ركن "تيست" في القرية المؤلف من عربات الأكل ، واحة من خيارات الأطعمة اللذيذة المفعمة بالروائح والنكهات الشهية القادمة من البلدان التي ينتمي إليها اللاعبون المشاركون في البطولة.فيما ستوفر سماعات السوبر بوت عالية الدقة أجواء مثالية لهواة الألعاب الإلكترونية ليستمتعوا داخل منطقة الرياضات الإلكترونية المعتمة في القرية ، ومع توفر خوذات ألعاب الواقع الافتراضي ، وسيحظى الزوار بفرصة التسابق عبر شوارع مدينة الدرعية التاريخية بسيارات الفورمولا إي ، وعيش أجواء المغامرة عبر الصحاري في محاكاة لسباقات رالي داكار ، بالإضافة إلى تحدي الجولف الإلكتروني على الانترنت، حيث سيتسنى للزوار فرصة تحدي نجمي الجولف "تايغر وودز" و"بروكس كويبكا".وسيكون من أبرز فعاليات قرية المتفرجين منطقة "بيرفورمانس" ، حيث يمكن للمبتدئين وهواة الجولف عيش أجواء منافسات الملعب ، وتجربة مهاراتهم في مجموعة من التحديات الممتعة ، مع فرصة الفوز بجوائز قيمة ، وستأخذ منطقة الملاعب المحاكية لملاعب الجولف الحقيقية – برعاية شركة جولف السعودية - المشجعين الراغبين بعيش أجواء المنافسات بتفاصيلها إلى أشهر ملاعب الجولف في العالم ، وفرصة تجربة تقنيات ضرب الكرة من مسافة قريبة من الحفر أو من على ملاعب تتضمن تضاريس وتحديات ، بالإضافة إلى ملاعب الجولف المصغرة.وينتظر المشجعون من الكبار والصغار المزيد من المغامرة والممتعة مع منطقة "باونس" المليئة بالنطاطيات مختلفة الأحجام والأشكال ، والتي تأخذ شكل العوائق والممرات والقنوات والمراتب والمزالق ، والتي سيمضون فيها ساعات من المرح ، أما الأطفال الأصغر عمراً (3 – 9 سنوات) فسيخصص لهم مكان للعب والمرح في بيئة آمنة وجذابة.// انتهى //15:54ت م0129