جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستنظم غرفة جدة يوم غدٍ "مشروع "بسطة ماركت" في موسمه الخامس، وذلك خلال الفترة ?من 17 يناير وحتى 29 فبراير 2020?، إذ يقام على مدى 7 أسابيع بواقع كل يومي جمعة وسبت، بهدف اتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم.وحصد المشروع طيلة مواسمه السابقة 400.000 زائر، و1.482 مشروعاً مشاركاً وذلك في إطار سعيه لترسيخ ثقافة العمل الحر، وتحفيز أصحاب الأفكار لخوض تجربة السوق وتوفير منصة حية للتفاعل وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع.وحرصت الغرفة على أن يحظى هذا الموسم بتقديم فعاليات جديدة، وسط توقعات أن يحقق بسطة ماركت هذا العام رقماً قياسياً بعد أن روعي التنوع في تقديم فعالياته لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس العوائل.// انتهى //15:55ت م0130