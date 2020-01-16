عنيزة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسيشارك مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة عنيزة بجناح خاص في مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ 18 ، وذلك تجسيداً للمشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والخدمية .ويتوسط الركن مقر الفعاليات ويقدم خدمات متنوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي،إلى جانب التعريف ببرنامج "تمكين" وأهدافه والفئة المستفيدة من البرنامج وآلية التقديم عليه، مع توجيه المستحقين لخدمات الضمان إلى كيفية الحصول على خدماته ، بمشاركة باحثين و باحثات من المكتب للإجابة على أسئلة الزوار واستفساراتهم والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة.وأوضح مدير مكتب الضمان الإجتماعي بعنيزة يوسف السلطان، أن المشاركة تهدف لتقديم كافة التسهيلات للمستفيدين وللتعريف بخدمات المكتب والبرامج الممنوحة للمستفيدين ،كما لقي الجناح إقبال كبير من الزوار وتفاعلهم ، وتم تسجيل بعض الحالات وتحويلها للمكتب لمتابعة طلباتها .// انتهى //15:57ت م0132