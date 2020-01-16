القريات 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020م واساجتمع محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد اليوم بصالة الاجتماعات بالمحافظة برؤساء المراكز التابعة لمحافظة القريات.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات التنموية للمراكز والقرى التابعة للمحافظة، كما بُحثت مواضيع التعديات والكسارات والمجمعات التعدينية.وأكد محافظ القريات في نهاية الاجتماع ضرورة التقيد بالتوجيهات الكريمة فيما يخص متابعة المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المجالات .//انتهى//17:06ت م0143