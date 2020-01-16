الخرطوم 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير الصديق عبد العزيز اليوم، مدير البرامج في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بول هيسلوب الذي يزور الخرطوم حاليًا.وطلب المسؤول السوداني خلال اللقاء تقديم الدعم الفني، لترقية مركز التدريب التابع للمركز القومي لمكافحة الألغام، ليصبح مركزاً إقليمياً يخدم دول الجوار التي تعاني من مشكلة انتشار الألغام على أراضيها.من جانبه، أوضح هيسلوب أن زيارته للسودان تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وحكومة السودان، وتقديم الدعم في مجالات بناء القدرات وتوسيع أنشطة نزع الألغام، والنظر في كيفية مساعدة السودان ليصبح دولة خالية من الألغام بحلول عام2023م.// انتهى //17:08ت م0147